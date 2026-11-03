மாதவரம் – சிறுசேரி மெட்ரோ தடம் மாமல்லை வரை நீட்டிக்கப்படுமா? சாலைவழியில் எப்போதும் நெரிசல் இருப்பதால் தவிப்பு
மாதவரம் – சிறுசேரி மெட்ரோ தடம் மாமல்லை வரை நீட்டிக்கப்படுமா? சாலைவழியில் எப்போதும் நெரிசல் இருப்பதால் தவிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:17 PM
மாமல்லபுரம்: சென்னை மாதவரம் – செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிறுசேரி வரை அமைக்கப்பட்டு வரும் மெட்ரோ ரயில் சேவையை மாமல்லபுரம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என, சுற்றுலா பயணியர் எதிர்பார்க்கின்றனர். அப்படி அமைந்தால், சிற்ப நகரமான மாமல்லபுரம் பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டும் எனவும், மத்திய, மாநில அரசுகள் தனிக்கவனம் செலுத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் தனிச்சிறப்பு பெற்ற மாமல்லபுரம், சிற்பக்கலையில் கருவூலமாக திகழ்கிறது. தமிழர்களின் தனி அடையாளமாக விளங்கும் கோவில் கட்டடக்கலை உருவான இடம் மாமல்லபுரம்.
தமிழர்களின் பெருமை
இங்குள்ள கடற்கரை கோவில், ஐந்து ரதங்கள், அர்ச்சுனன் தபசு உள்ளிட்ட பழங்கால சிற்பங்கள் தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் இடமாக உள்ளன. இதனால், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர், மாமல்லபுரம் நோக்கி படையெடுக்கின்றனர்.
இத்தகைய முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தும், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து, இப் பகுதிக்கு சாலை போக்குவரத்து மட்டுமே, பொது போக்குவரத்தாக உள்ளது. சென்னையை ஒட்டி, வளர்ச்சி அடைந்துவரும் பகுதியாக இருந்தும், ரயில் போக்குவரத்து வசதி இல்லை.
விடுமுறை நாட்களில் குவியும் பெரும்பாலான பயணியர், கார், சுற்றுலா பேருந்து உள்ளிட்ட தனி வாகனங்களில் மாமல்ல புரத்திற்கு வருகின்றனர்.
இங்கு வாகன நிறுத்தம் வசதி இல்லாததால், பயணியர் தங்கள் வாகனங்களை சாலையோரம் நிறுத்தி செல்கின்றனர். நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் வருவதால், சாலையை எளிதில் கடந்து செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது.
இதனால், கிழக்கு ராஜ வீதி, கடற்கரை சாலை, கோவளம் சாலை உள்ளிட்ட சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறுகலாக உள்ள இந்த சாலைகளில், கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து முடங்குகிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, திருப்போரூரில் பிரசித்திபெற்ற கந்தசுவாமி கோவில், திருவிடந்தையில் நித்ய கல்யாண பெருமாள் கோவில்களிலும் பக்தர்கள் ஏராள மானோர் சுவாமியரை தரிசிக்கின்றனர்.
இந்த இரு கோவில்களுக்கும் சாலை போக்குவரத்து மட்டுமே பிரதானமாக உள்ளது. பக்தர்கள் தனி வாகனத்தில் வருவது அதிகரித்து, கடும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க ரயில், மெட்ரோ ரயில் அத்தியாவசியமான ஒன்றாக உள்ளது.
சுற்றுலா பயணியர்
அதன் ஒருபகுதியாக மாதவரம் – செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிறுசேரி வரை அமைக்கப்பட்டு வரும் மெட்ரோ ரயில் தடத்தை, மாமல்லபுரம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என, சுற்றுலா பயணியர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சுற்றுலா பயணியர் கூறியதாவது:
சென்னை – கன்னியாகுமரி ரயில் தடத்தில், செங்கல்பட்டில் இருந்து மாமல்லபுரத்திற்கு ரயில்பாதை அமைக்க நீண்ட காலமாக, பயணியர் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.
தவிர, மாமல்லபுரம், திருப்போரூர், திரு விடந்தை ஆகிய, முக்கிய பகுதிகள் அருகருகே உள்ளன. சுற்றுலா, ஆன்மிக பகுதிகள் இங்குள்ளதால், பயணியர் வருகை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது.
மேலும், ஓ.எம்.ஆர்., எனும் பழைய மாமல்லபுரம் சாலை பகுதியில் பன்னாட்டு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், பொறியியல் மற்றும் பெரும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன், பழைய மாமல்லபுரம் சாலையை ஆறுவழி சாலையாக விரிவாக்கம் செய்தும் போக்குவரத்து நெரிசல் தீரவில்லை. மக்கள் தொகை பெருக்கம் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், மெட்ரோ ரயில் தடம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னை மாதவரம் பகுதியில் தொடங்கி, கேளம்பாக்கம் அடுத்த, சிறுசேரி பகுதியில் உள்ள, தொழில்நுட்ப பூங்கா வரை, 45.77 கி.மீ., நீளத்திற்கு, 50 ரயில் நிலையங்களுடன், இத்தடம் அமைக்கப்படுகிறது.
கடந்த 2019ல் தொடங்கப்பட்ட பணிகள், அடுத்த ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
இந்த வழித்தடத்தை மாமல்லபுரம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் மாமல்லபுரம் நகராட்சி பொருளாதார வளர்ச்சி அடையும். சுற்றுலா பயணியரின் வருகையும், மேலும் அதிகரிக்கும். மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு சுற்றுலா பயணியர் கூறினர்.