தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ.3 கோடி மோசடி செய்த பெண் தலைமறைவு
தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ.3 கோடி மோசடி செய்த பெண் தலைமறைவு
ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
செங்கல்பட்டு: சூணாம்பேடு அருகே தீபாவளி சீட்டு நடத்தி, மூன்று கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து தலைமறைவான கவிதா, 40 என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சூணாம்பேடு சுற்றுவட்டார பகுதியை சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட மக்கள், செங்கல்பட்டு மாவட்ட எஸ்.பி., அய்மான் ஜமாலிடம், இன்று (நவ.,20) மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சூணாம்பேடு அடுத்த கயநல்லூர் கிரமத்தை சேர்ந்தவர் கவிதா. இவர், தீபாவளி சீட்டு நடத்தி வந்துள்ளார்.
அதன்படி, குலுக்கல் சீட்டு முறையில் 1 லட்சம் ரூபாய் தருவதாக கூறி 3,000க்கும் மேற்பட்டோரிடம் தலா 250 ரூபாய் வசூலித்தார். இதன் மதிப்பு 3 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும். கவிதாவை நம்பி பலரும் ஏஜண்டுகள் போல செயல்பட்டு நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை தீபாவளி சீட்டில் சேர்த்துள்ளனர்.
தீபாவளி நேரத்தில் பொருட்களை தருவதாக கூறிய அவர், இதுவரை தராமல் தலைமறைவாக உள்ளார். எனவே அவரை கண்டு பிடித்து பணத்தை மீட்டுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து தலைமறைவான கவிதாவை தேடி வருகின்றனர்.