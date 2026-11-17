ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் நேற்று (நவ.,15) நடந்த சூரசம்ஹார விழாவில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய பெண்களிடம் 8 சவரன் நகைகளை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹார வைபவம் நேற்று மாலை நடந்தது. பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டு சுவாமியை தரிசித்தனர்.
இதில், செங்கல்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ ரங்கா, 55 என்ற பெண் சூரசம்ஹார விழாவை பார்க்க வந்திருந்தார். விழா முடிந்ததும் ஒரே நேரத்தில் அனைவரும் புறப்பட்டபோது கூட்ட நெரிசலுடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
கோவிலில் உள்ள 16 கால் மண்டப பகுதியில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய பெண்ணிடம், அவர் அணிந்திருந்த 8 சவரன் தங்க செயினை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றுள்ளனர். அதேபோல், மற்றொரு பெண்ணிடம் மொபைல் போனை திருடி சென்றுள்ளனர்.
திருப்போரூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கோவில் வளாகத்தில் பொருத்தியுள்ள ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா பதிவை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.