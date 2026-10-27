மன அழுத்தத்தால் பெண் தற்கொலை

UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:08 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் அடுத்த அம்மாபேட்டையில் மன அழுத்தம் காரணமாக, மஞ்சுதேவி, 35 என்ற பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திருப்போரூர் அடுத்த அம்மாபேட்டை தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் சேட்டாராம், 42. இவரது மனைவி மஞ்சுதேவி, 35. இவர், கடந்த ஓராண்டாக மன அழுத்தம் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இதனால், மேலும் அவருக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று காலை 9:30 மணிக்கு சோட்டாராம் வழக்கம் போல் கடைக்கு சென்றுள்ளார். பின் மதியம், மஞ்சுதேவியின் மொபைல் போனிற்கு சேட்டாராம் அழைத்த போது,போனை எடுக்கவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த சேட்டாராம், வீட்டிற்குவந்து பார்த்த போது, முன்பக்க அறையில் மஞ்சுதேவி துாக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக கிடந்தார். காயார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.