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﻿ சிங்கபெருமாள் கோவில் -- பரனுார் இடையே குற்றச்சம்பவங்களால் பெண்கள் தவிப்பு

﻿ சிங்கபெருமாள் கோவில் -- பரனுார் இடையே குற்றச்சம்பவங்களால் பெண்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:23 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் - - பரனுார் ரயில்வே தண்டவாளங்களை ஒட்டிய பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை மற்றும் வழிப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக பொது மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் -- பரனுார் ரயில்வே தண்டவாளங்களை ஒட்டி, வி.ஐ.பி.,நகர், திருத்தேரி, விஞ்சியம்பாக்கம், விக்னேஷ் கார்டன், பகத்சிங் நகர், செட்டி புண்ணியம், பரனுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன.

வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம்பெண்கள் தங்கி, மகேந்திரா சிட்டி, மறைமலை நகர், ஒரகடம் பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

இப்பகுதி யில் இளைஞர்களை குறிவைத்து கஞ்சா விற்பனை ஜோராக நடந்து வருகிறது. சிங்கபெருமாள் கோவில் -- பரனுார் ரயில்வே தடத்தில் பணி முடித்து வரும் பெண்களிடம் அடிக்கடி செயின் பறிப்பு போன்ற சம்பவங்களும் அதிகரித்துள்ளன.

இதுகுறித்து ரயில் பயணியர் கூறியதாவது:

சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

இரண்டு மாதங்களில் 10க்கும் மேற்பட்ட செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதனால், பணி முடித்து வரும் பெண்கள் தனியாக செல்ல அஞ்சுகின்றனர். கஞ்சா போதையில் சுற்றும் நபர்கள் பெண்களிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொள்கின்றனர்.

ரயில் படிக்கட்டில் அமர்ந்து பயணம் செய்வோரை தடிகளால் தாக்கி மொபைல்போன் பறிப்பு சம்பவங்களும் அடிக்கடி நடக்கின்றன. இரு வாரங்களுக்கு முன் சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையம் அருகில் புறநகர் மின்சார ரயிலில் பயணம் செய்த பெண்ணிடம் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட இருவரை மக்கள் மடக்கி பிடித்து போலீசிடம் ஒப்படைத்தனர்.

எனவே, ரயில் தண்டவாளங்களை ஒட்டிய பகுதிகளில் ரயில்வே போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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