மது போதையில் தகராறு கட்டையால் தாக்கி தொழிலாளி கொலை
மது போதையில் தகராறு கட்டையால் தாக்கி தொழிலாளி கொலை
UPDATED : நவ 15, 2026 08:05 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:02 PM
ஊரப்பாக்கம்: ஊரப்பாக்கத்தில், மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் சக தொழிலாளியை உருட்டு கட்டையால் தாக்கி கொலை செய்த லட்சுமணன், 34 என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பர்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முனிராஜ், 38. இவர், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக, ஊரப்பாக்கம் சிவகாமி தெருவில் உள்ள ‘சென்ட்ரிங்’ கடையில் தங்கி வேலை செய்து வந்தார். அதே கடையில், சென்னை கொருக்குபேட்டையை சேர்ந்த லட்சுமணன் என்பவரும் வேலை செ ய்து வருகிறார்.
இவர்கள் இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு, ஊரப்பாக்கம், காரணைபுதுச்சேரி சாலையில் உள்ள மதுக்கடையில் மது அருந்தியுள்ளனர். பின், தங்கள் இருப்பிடம் சென்றுள்ளனர். நள்ளிரவில், இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, ஆத்திரமடைந்த லட்சுமணன், அருகில் இருந்த உருட்டு கட்டையால், முனிராஜ் தலையில் தாக்கியுள்ளார். இதில், பலத்த காயமடைந்த முனிராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
தகவலறிந்து வந்த கிளாம்பாக்கம் போலீசார், முனிராஜின் உடலை மீட்டு, பிரதே பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின், காரணைபுதுச்சேரி கிராமத்தில் உறவினர் வீட்டில் பதுங்கிய லட்சுமணனை கைது செய்த போலீசார், நேற்று மாலை, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.