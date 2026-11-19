உலக பாரம்பரிய வாரம் மாமல்லை சிற்பங்களை காண இலவச அனுமதி
உலக பாரம்பரிய வாரம் மாமல்லை சிற்பங்களை காண இலவச அனுமதி
ADDED : நவ 18, 2026 04:48 PM
மாமல்லபுரம்: ‘உலக பாரம்பரிய வாரத்தை ஒட்டி, மாமல்லபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்களை காண இன்று இலவச அனுமதி வழங்கப்படும்’ என, தொல்லியல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தொல்லியல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நவ., 19ம் தேதி முதல் 25ம் தேதி வரை உலக பாரம்பரிய வாரம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோவில், ஐந்து ரதங்கள் அர்ஜூனன் தபசு, வெண்ணெய் உருண்டை பாறை உள்ளிட்டவற்றை இன்று சுற்றுலா பயணியர் இலவசமாக கண்டு ரசிக்கலாம்.
வழக்கமாக இந்தியருக்கு தலா 40 ரூபாய், சர்வதேச பயணியருக்கு தலா 600 ரூபாய் என, நுழைவுக்கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், பாரம்பரிய நினைவுச்சின்னங்கள் குறித்து பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியருக்கு இன்று முதல் ஓவிய போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.