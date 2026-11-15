இளம்பெண் ரயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை: உறவினர்கள் சாலை மறியல்
இளம்பெண் ரயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை: உறவினர்கள் சாலை மறியல்
ADDED : நவ 14, 2026 08:17 PM
செங்கல்பட்டு: பெருங்களத்துார் ரயில் நிலையத்தில், ரேஷ்மா, 21 என்ற இளம்பெண் ரயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை செய்துகொண்டது தொடர்பாக அவரது காதலனை கைது செய்ய கோரி உறவினர்கள் இன்று (நவ.,14) சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த திருக்கச்சூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரேஷ்மா. இவர் பெருங்களத்துாரில் உள்ள ஐ.டி., நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார்.கடந்த 10ம் தேதி வேலைக்கு செல்வதாக கூறி சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை.
இதுகுறித்து பெற்றோர் சிங்கபெருமாள் கோவில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 12ம் தேதி காலை பெருங்களத்துார் ரயில் நிலையத்தில்,
ரயிலில் அடிபட்டு இளம்பெண் சடலம் கிடப்பதாக தாம்பரம் ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. போலீசார் இறந்தவரின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக
செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
போலீசார் விசாரணையில் கைப்பற்றப்பட்ட உடல் ரேஷ்மா என்பது தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று மதியம் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை முன்பு,
ரேஷ்மாவின் உறவினர்கள் மற்றும் பா.ம.க.,வினர் 200க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். ரேஷ்மாவின் தற்கொலைக்கு காரணமான அவரது காதலன் விக்ரம், 21 என்பவரை கைது செய்ய கோரி வலியுறுத்தினர்.
மேலும் ரேஷ்மா அணிந்திருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் மொபைல் போன் திருடப்பட்டுள்ளது என கூறி உடலை வாங்க மறுத்தனர். அங்கு வந்த செங்கல்பட்டு நகர போலீசார், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தினர்.
அதன் பின் போலீசார் கூறியதாவது:
ரேஷ்மா தன்னுடன் பள்ளியில் படித்த விக்ரம் என்பவரும் காதலித்து வந்தனர். இவர்களது காதலுக்கு ரேஷ்மாவின் குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், நவ., 10ம் தேதி, குரோம்பேட்டையில் விபத்தில் அடிபட்ட நண்பரை பார்க்க செல்வதாக கூறி விட்டு,
சிட்டலப்பாக்கத்தில் உள்ள விக்ரம் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பின் விக்ரமிடம் திருமணம் செ ய்து கொள்ளும்படி வற்புறுத்தியுள்ளார். விக்ரம் தன் குடும்ப சூழ்நிலையை கூறி ரேஷ்மாவை சமாதானம் செய்து தாம்பரம் சானிடோரியத்தில் மின்சார ரயிலில் ஏற்றி வேலைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார். இந்நிலையில் பெருங்களத்துார் ரயில் நிலையம் வந்த ரேஷ்மா வேலைக்கு செல்லாமல் அப்போது வந்த திருச்சியில் இருந்து சென்னை மார்க்கத்தில் வந்த ‘ராக் போர்ட்’ அதிவிரைவு ரயிலின் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிய வந்தது.
வழக்கு பதிந்து விக்ரம் மற்றும் உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.