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கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற இளம்பெண்
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற இளம்பெண்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:37 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
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செங்கல்பட்டு:செ ங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில் மனு அளிக்க வந்த இளம்பெண் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வண்டலுார் அடுத்த, நெடுங்குன்றம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தேன்மொழி, 37. நில பிரச்னை தொடர்பாக, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க, நேற்று வந்தார். அப்போது, கலெக்டர் அலுவலக நுழைவாயிலில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், தேன்மொழி கொண்டு வந்த பைகளை சோதனை செய்தனர். அதில் அவர், மண்ணெண்ணெய்யை பாட்டிலில் எடுத்து வந்தது தெரியவந்தது. பின் போலீசாரிடம் இருந்த மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலை பறித்த தேன்மோழி தன் உடலில் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தி சமாதானம் செய்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.