/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ ஷேர் ஆட்டோ கார் மோதல்: இளம்பெண் பலி
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:55 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
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சதுரங்கப்பட்டினம்: கல்பாக்கம் அருகே ஷேர் ஆட்டோ மீது கார் மோதிய விபத்தில் இளம்பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
கல்பாக்கம் அடுத்த வெங்கப்பாக்கத்தில் இருந்து திருக்கழுக்குன்றம் நோக்கி, நேற்று மாலை ஷேர் ஆட்டோ சென்று கொண்டிருந்தது. ஆரம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நான்சி, 32, அவரது மகள் சமந்தா, 12, வெங்கப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த இருவர் ஆட்டோவில் பயணம் செய்தனர்.
அணுபுரம் அருகே சென்ற போது, பின்னால் வந்த கார், ஆட்டோ மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே நான்சி உயிரிழந்தார். மற்றவர்கள் லேசான காயத்துடன் உயிர்தப்பினர். சதுரங்கப்பட்டினம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.