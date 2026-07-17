/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ மகளிர் விடுதி முன் அநாகரிகம்; வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:52 AM
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பம்மல்: பம்மல் அருகே மகளிர் விடுதி முன், ஆடைகளை கழற்றி ஆபாச செயலில் ஈடுபட்ட வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பம்மல், கிருஷ்ணா நகர், முதல் குறுக்கு தெருவில் தனியார் மகளிர் விடுதி உள்ளது. இங்கு தங்கியுள்ள ஒரு பெண்ணை, மர்ம நபர் ஒருவர் நேற்று முன்தினம் இரவு பின்தொடர்ந்துள்ளார். அப்பெண் விடுதிக்கு சென்றதும், அதன் வாசலில் தன் ஆடையை கழற்றி ஆபாச செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அங்கிருந்த மற்ற பெண்கள் கூச்சலிடவே, அக்கம் பக்கத்தினர் அந்த நபரை பிடித்து சங்கர் நகர் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். செங்குன்றத்தை சேர்ந்த காமேஷ், 19, என்ற அந்நபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.