/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ மொபைல் போன் திருடிய வாலிபர் கைது
UPDATED : ஆக 01, 2026 10:40 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 10:12 PM
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நீலாங்கரை:நீலாங்கரை அருகே மொபைல் போன்கள் திருடிய வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நீலாங்கரை அடுத்த பாலவாக்கம், வி.ஜி.பி., அவென்யூவில் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த இடத்தில், ஐந்து மொபைல் போன்கள் திருடப்பட்டன. நீலாங்கரை போலீசார் விசாரித்து, பாலவாக்கத்தைச் சேர்ந்த முகமது ஆஷிக், 28, என்பவரை நேற்று கைது செய்து, ஐந்து மொபைல் போன்களைபறிமுதல் செய்தனர்.