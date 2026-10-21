பக்கத்து வீட்டில் 40 சவரன் திருடி டிராவல்ஸ் நடத்திய வாலிபர் கைது
பக்கத்து வீட்டில் 40 சவரன் திருடி டிராவல்ஸ் நடத்திய வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 15, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:06 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: பக்கத்து வீட்டில், 40 சவரன் தங்க நகைகளை திருடி விற்ற பணத்தில் கார் வாங்கி டிராவல்ஸ் நடத்தி வந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த செட்டிபுண்ணியம் தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஹரி, 28. சிங்கபெருமாள் கோவிலில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கில் மனிதவள மேலாளராக பணிபுந்து வருகிறார்.
ஹரி தன் வீட்டில் நாய் வளர்த்து வந்தார். தான் வேலைக்கு செல்லும் நேரங்களில் அந்த நாய்க்கு உணவு வைக்க வேண்டும் என, பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த விஜய், 28. என்பவரிடம் தன் வீட்டின் சாவியை கொடுத்துள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாக நாய்க்கு விஜய் உணவு வைத்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், ஹரி வீட்டு பீரோவில் இருந்த, 40 சவரன் தங்க நகைகள் மாயமானது.
இது குறித்து ஹரி, சிங்கபெருமாள் கோவில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். 'சி.சி.டி.வி.' கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போலீசார், விஜயை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், விஜய் தன்னிடம் இருந்த சாவியை பயன்படுத்தி ஹரி வீட்டில் இருந்து 40 சவரன் தங்க நகைகளை திருடி விற்று, அந்த பணத்தில் நான்கு கார்களை வாங்கி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் நடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.
மேலும் புதிதாக எட்டு சவரன் தங்க நகைகள் வாங்கியதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து விஜயை கைது செய்த போலீசார் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அவரது உறவினர் நவீன், 23. என்பவரையும் கைது செய்து செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.