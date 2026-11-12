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ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த செட்டிபுண்ணியத்தில், மகேஷ், 21, என்ற வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த செட்டிபுண்ணியம், கணபதிநகரைச் சேர்ந்தவர் மகேஷ், பொக்லைன் ஓட்டுநர். இவருக்கு திருமணமாகி மனைவியும், ஒரு வயதில் குழந்தையும் உள்ளது. மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையான மகேஷ், மனைவியுடன் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக, கடந்த வாரம் மகேஷின் மனைவி, அவரது அம்மா வீட்டிற்கு சென்றாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மனஉளைச்சலில் இருந்த மகேஷ், நேற்று அதிகாலை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சிங்கபெருமாள் கோவில் போலீசார், உடலை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.