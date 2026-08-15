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ஆப்பூரில் ஆம்னி வேன் மோதி வடமாநில வாலிபர் உயிரிழப்பு

ஆப்பூரில் ஆம்னி வேன் மோதி வடமாநில வாலிபர் உயிரிழப்பு

UPDATED : ஆக 13, 2026 04:14 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 04:10 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 04:14 PM ADDED : ஆக 13, 2026 04:10 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில்:ஆப்பூரில் ஆம்னி வேன் மோதி, சாலையை கடக்க முயன்ற 30 வயது மதிக்கத்தக்க வடமாநில வாலிபர் உயிரிழந்தார்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் -- ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையில், ஒரகடத்தில் இருந்து சிங்கபெருமாள் கோவில் நோக்கி, நேற்று முன்தினம் ஆம்னி வேன் சென்று கொண்டிருந்தது. ஆப்பூர் அருகே வந்த போது, சாலையை கடக்க முயன்ற 30 வயது மதிக்கத்தக்க வடமாநில வாலிபர் மீது ஆம்னி வேன் மோதியது.

இதில் படுகாயமடைந்தவரை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு உயிரிழந்தார்.

இதுகுறித்து பாலுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, இறந்த நபர் யார் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், தப்பியோடிய ஆம்னி வேன் ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.

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