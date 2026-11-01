/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/குளத்தில் மூழ்கி வாலிபர் பலி
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 09:36 PM
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திருக்கழுக்குன்றம்: புலியூரில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட வாலிபர் கவின்குமார் 17, குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த, புலியூரைச் சேர்ந்தவர் கவின்குமார், 17; மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர். நேற்று மதியம் ரேஷன் கடைக்கு பொருட்கள் வாங்க சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால், சந்தேகமடைந்த குடும்பத்தினர், உறவினர்களின் வீட்டில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், அதே பகுதியில் உள்ள பெருமாள் கோவில் குளத்தில், ஆண் சடலம் மிதந்தது.
திருக்கழுக்குன்றம் போலீசார், இறந்தவரின் உடலை மீட்டனர்.
இறந்தது கவின்குமார் என்பது தெரியவந்தது. குளத்தில் குளித்த போது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.