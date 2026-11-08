வைகை விரைவு ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்த வாலிபருக்கு சிகிச்சை
வைகை விரைவு ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்த வாலிபருக்கு சிகிச்சை
ADDED : நவ 07, 2026 07:29 PM
செங்கல்பட்டு: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மதுரை வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்று (நவ.,7) மாலை சென்றது.
செங்கல்பட்டு ரயில் நிலையம் அருகில் வந்த போது பயணி ஒருவர் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார்.
தகவலின்படி சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற செங்கல்பட்டு ரயில்வே போலீசார் அந்த நபரை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். ரயில்வே போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்த நபர் அரியலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த முகிலன், 28. என்பதும் சென்னை கிண்டியில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தில் தங்கி வேலை பார்த்து வரும் முகிலன் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட ஊருக்கு சென்ற போது ரயிலில் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக படியில் பயணம் செய்த போது தவறி விழுந்தது தெரிய வந்தது.
செங்கல்பட்டு ரயில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.