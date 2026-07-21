/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ ரயில் மோதி வாலிபர் பலி
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:16 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
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சிங்கபெருமாள் கோவில்:சிங்கபெருமாள் கோவிலில் மின்சார ரயில் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபர் இறந்தது குறித்து ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே உள்ள தண்டவாளத்தில், நேற்று அடையாளம் தெரியாத 35 வயது மதிக்கத்தக்க
ஆண் சடலம் கிடந்தது. தகவலறிந்து வந்த தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார் சடலத்தை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணையில், மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இறந்த நபர் யார், தண்டவாளத்தை கடக்கும் போது ரயில் மோதி உயிரிழந்தாரா? அல்லது தற்கொலையா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.