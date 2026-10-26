/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வாலிபர் தற்கொலை
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 07:44 PM
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திருப்போரூர்: தாழம்பூர் அருகே 22 வயது வாலிபர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கேளம்பாக்கம் அடுத்த தாழம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணேஷ், 22, இவர் சிறுசேரி தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த சில நாட்களாக கணேஷ் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டின் முதல் மாடிக்கு சென்ற கணேஷ், துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
தாழம்பூர் போலீசார் இறந்தவரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.