/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மின்கோபுரத்தில் வாலிபர் ஏறி மிரட்டல்
ADDED : நவ 07, 2026 07:29 PM
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திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றத்தில் உயரழுத்த மின்கோபுரம் மீது, மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் ஏறி பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருக்கழுக்குன்றம், இரும்புலி பகுதியில் கடக்கும் உயரழுத்த மின்தட கோபுரத்தில், இன்று (நவ.,7) மாலை 3:00 மணிக்கு, வாலிபர் ஒருவர் திடீரென ஏறினார். இதுகுறித்து தகவலறிந்து, திருக்கழுக்குன்றம் போலீசார், தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சென்றனர்.
வாலிபரை கீழே இறங்குமாறு அறிவுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து, அவர் 3:3 0 மணிக்கு கீழே இறங்கினார். அவரிடம் விசாரித்தபோது, திருச்சி உறையூரைச் சேர்ந்த ஷாஜஹான், 36, என்பதும், மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரிந்தது. போலீசார் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.