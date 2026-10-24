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– முருங்கையில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி

– முருங்கையில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி

UPDATED : அக் 10, 2026 08:50 PM

ADDED : அக் 10, 2026 08:46 PM

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UPDATED : அக் 10, 2026 08:50 PM ADDED : அக் 10, 2026 08:46 PM

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சென்னை: முருங்கையில் இருந்து இலை சார்ந்த பொருட்கள், பொடி, தேநீர், மூலிகை உப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பது தொடர்பாக, சென்னையில் வரும், 16ம் தேதி பயிலரங்கை, தமிழக தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் நடத்த உள்ளது.

இதுதொடர்பான கூடுதல் விபரங்களை, 86681 02600, 78069 18309 மொபைல் போன் எண்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

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