/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/– முருங்கையில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி
– முருங்கையில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி
– முருங்கையில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி
UPDATED : அக் 10, 2026 08:50 PM
ADDED : அக் 10, 2026 08:46 PM
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சென்னை: முருங்கையில் இருந்து இலை சார்ந்த பொருட்கள், பொடி, தேநீர், மூலிகை உப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பது தொடர்பாக, சென்னையில் வரும், 16ம் தேதி பயிலரங்கை, தமிழக தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் நடத்த உள்ளது.