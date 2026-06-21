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101 அடி உயர மெட்ரோ ரயில் மேம்பால பணி வெற்றிகரமாக நிறைவு

101 அடி உயர மெட்ரோ ரயில் மேம்பால பணி வெற்றிகரமாக நிறைவு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM

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சென்னை: கிண்டி கத்திப்பாராவில், 101 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டு வந்த மெட்ரோ ரயில் மேம்பால பணி, வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ திட்டத்தின் அடுத்த வழித்தடமாக, மாதவரம் பால் பண்ணை முதல் சோழிங்கநல்லுார் வரை 47 கி.மீ துாரத்திற்கு பாதை அமைக்கப்படுகிறது. இதில், 46 ரயில் நிலையங்கள் அமைகின்றன.

இந்த வழித்தடத்தில் மேம்பால பாதைக்காக, 400க்கும் மேற்பட்ட துாண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. துாண்களில் ‘கார்டர்’ எனும் பாலம் இணைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.

இதில், கிண்டி கத்திப்பாராவில் 101 அடி உயரத்தில் 1,354 அடி துாரத்துக்கு மேம்பால பாதையில் பிரமாண்டமாக ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.

2027 இறுதியில் சேவை

இது குறித்து, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், கத்திப்பாரா அருகே பட்ரோட்டில் இருந்து ஆலந்துார் நகராட்சி அலுவலகம் வரையில் 1,354 அடி துாரத்துக்கு, 410 அடி ஆரத்துடன் கூடிய வளைவு பாதை அமைகிறது.

வழக்கமாக மெட்ரோ ரயில் மேம்பால பாதையில், ‘கார்டர்’ எனம் ராட்சத கான்கிரீட் பாலம் இணைந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். ஆனால், கத்திப்பாராவில் சாலைகள், பாலம், சுரங்கப்பாதை இருப்பதால், அதுபோல் பணிகள் மேற்கொள்ள முடியாது.

எனவே, நகர்புறங்களில் சிக்கலான இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ‘பேலன்ஸ்டு கேண்டிலீவர் முறை’ என்ற புதிய தொழில்நுட்பம் வாயிலாக கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொண்டோம். நீளமான மற்றும் கூர்மையான வளைவுகளைக் கொண்ட பாலங்களுக்குப் பொருத்தமான இந்த முறை, கத்திப்பாரா பகுதிகளில் ஏற்கக்தக்கது.

தரையில் இருந்து 101 அடி உயரத்தில் இந்த மேம்பால பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே சற்று துாரம் இடைவெளியில் அமைக்கப்பட்ட ஆறு பிரமாண்டமான துாண்களும் ஒன்று சேர்க்கும் வகையில் கட்டுமான பணிகள் படிப்படியாக மேற்கொண்டோம்.

ஒரே நேரத்தில் 110 டன் எடையுள்ள கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு சென்று, பணிகள் மேற்கொள்ளும் அளவுக்கு ‘பார்ம் டிராவலர்’ என்ற கட்டுமான கருவிகளை பயன்படுத்தினோம். உயரமாகவும், வளைவுடன் அமைக்கும் இந்த பணி மிகவும் சவாலானதாக இருந்தது. மிகவும் கவனத்துடன் பணிகளை மேற்கொண்டோம். கத்திப்பாரா பகுதியில், மேம்பால மெட்ரோ ரயில் பாதை இணைப்பு பணிகள், 18 மாதங்களாக நடந்தன. தற்போது, ரயில் மேம்பால இணைப்பு பாதைகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளோம். அடுத்தடுத்து, பணிகளை மேற்கொண்டு, அடுத்தாண்டு இறுதிக்குள், இந்த வழித்தடத்தில் பயணியர் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கும். கத்திப்பாராவில் மற்றொரு பிரமாண்டமான பயணத்தை பயணியர் உணர முடியும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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