விதிமீறி கட்டப்பட்ட அப்பார்ட்மென்டில் 12 வீடுகளுக்கு ‘சீல்’
விதிமீறி கட்டப்பட்ட அப்பார்ட்மென்டில் 12 வீடுகளுக்கு ‘சீல்’
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM
சவுகார்பேட்டை: சவுகார்பேட்டையில் விதிமீறி கட்டப்பட்ட ஐந்து அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 12 வீடுகளுக்கு நேற்று, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் ‘சீல்ʼ வைத்தனர்.
சவுகார்பேட்டை, அண்ணா பிள்ளை தெருவில், தரை தளம் உட்பட ஐந்து அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், தனியார் நிறுவனத்தால் 2007ல் கட்டப்பட்டன. ஒவ்வொரு தளத்திலும் மூன்று வீடுகள் என, மொத்தம் 15 வீடுகளில் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இக்குடியிருப்பில், முதல் தளத்தை தவிர மற்ற தளங்களில் உள்ள குடியிருப்புகள், விதிமீறி கட்டப்பட்டுள்ளதாக, 2024ல் ஒருவர், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். விசாரித்த நீதிமன்றம், அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட கட்டடத்திற்கு, ‘சீல்ʼ வைக்க உத்தரவு பிறப்பித்தது.
அதன்படி, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள், விதிமீறி கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் உரிமையாளருக்கு, ‘நோட்டீஸ்’ அளித்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, முதல் தளத்தை தவிர, மற்ற நான்கு தளங்களில் உள்ள 12 குடியிருப்புகளுக்கு, நேற்று ‘சீல்ʼ வைத்தனர். அங்கு வசித்தோர், தங்களுக்கு தேவையான துணி மற்றும் பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டனர்.