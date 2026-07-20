1.600 கிலோ நகைகள் ‘அபேஸ்ʼ ஆசாரிகள் இருவருக்கு வலை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM
சென்னை: தங்க கட்டி தருவதாக கூறி, 1.600 கிலோ தங்க நகைகளை ‘அபேஸ்ʼ செய்த, ஆசாரிகள் இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கீழ்ப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் மகாவீர் மேத்தா, 51. இவர், என்.எஸ்.சி., போஸ் சாலையில் நகைக்கடை நடத்தி வருகிறார்.
அவருக்கு பழக்கமான, நகை செய்யும் ஆசாரிகளான புத்தா, பிரபாத் ஆகியோர், கடைக்கு வந்து தங்கக் கட்டிகளை கொடுத்து, வளையல், கம்பல், மோதிரம் போன்ற நகைகள் வாங்கி செல்வது, வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.
கடந்த 16ம் தேதி மகாவீர் மேத்தாவிடம், 1.400 கிலோ தங்க கட்டி தருவதாக கூறி, அதே அளவில் நகைகள் வாங்கியுள்ளனர். அதேபோல, அருகில் உள்ள மற்றொரு நகைக்கடை உரிமையாளரான சவுகார்பேட்டையைச் சேர்ந்த நரேந்திரன், 54, என்பவரிடம், அரை கிலோ தங்க கட்டி தருவதாக கூறி, 226 கிராம் நகைகளை வாங்கி சென்றுள்ளனர்.
ஆனால், தங்க கட்டி கொடுக்கவில்லை. இது குறித்து மகாவீர் மேத்தா, ஆசாரிகள் இருவரிடமும் கேட்டுள்ளார். உடனடியாக தருவதாக கூறியுள்ளனர். ஆனால், மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டபோது, அழைப்பை ஏற்காமல், ‘சுவிட்ச் ஆப்ʼ செய்துள்ளனர்.
ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த மகாவீர் மேத்தா, யானைக்கவுனி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இது குறித்து விசாரித்த போலீசார், இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.