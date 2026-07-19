சுய கணக்கெடுப்பில் 16,922 பேர் பதிவு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM
சென்னை: டிஜிட்டல் முறையில் நடைபெறும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில், சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில் ஒரே நாளில் 16,922 பேர் இணையதளம் வாயிலாக, தங்கள் சுய விபரங்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.
நாடு முழுதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு – 2027 டிஜிட்டல் முறையில் நடைபெற்று வருகிறது. கல்வி, மருத்துவம், குடிநீர், சாலை, வீட்டு வசதி, சமூக பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்களை துல்லியமாக வகுக்க, இந்த கணக்கெடுப்பு முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
இதில் முதற்கட்டமாக வரும் 31ம் தேதி வரை சுய கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து, ஆக., 1 முதல் 30ம் தேதி வரை வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது.
பொதுமக்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே இணையதளம் வாயிலாக தங்கள் விபரங்களை பதிவு செய்யலாம். இப்பணி தொடங்கிய நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில், சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில் 16,922 பேர் தங்கள் சுய விபரங்களை இணையதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்துள்ளதாக, மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.