சதுப்பு நிலத்தில் பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து சிறுவர், பெண்கள் உட்பட 20 பேர் காயம்
சதுப்பு நிலத்தில் பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து சிறுவர், பெண்கள் உட்பட 20 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
சோழிங்கநல்லுார்: சோழிங்கநல்லுாரில், லாரிக்கு வழிவிட முயன்று, தரைப்பாலத்தில் தடுப்பு இல்லாததால் நிலை தடுமாறி மாநகர பேருந்து, சதுப்பு நிலத்தில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில், சிறுவர்கள், பெண்கள் உட்பட 20 பயணியர் காயமடைந்தனர்.
அடையாறில் நேற்று காலை புறப்பட்ட தடம் எண் ‘99’ மாநகர தாழ்தள பேருந்து, தாம்பரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.
ஓட்டுநர் சாமிதாஸ், 50, பேருந்தை இயக்கினார். நடத்துனராக ராமசந்திரன், 52, இருந்தார். பேருந்தில் இரு சிறுவர்கள், ஐந்து பெண்கள் உட்பட 20 பயணியர் இருந்தனர்.
சோழிங்கநல்லுாரில் இருந்து மேடவாக்கம் செல்லும் செம்மொழி சாலையில், மெட்ரோ ரயில் பாதை பணிக்காக, சாலையில் இரும்பு தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் சாலை குறுகியதோடு, ஒரு பகுதி, இருவழி பாதையாக மாற்றப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வழியே சென்ற பேருந்து, எதிரே வந்த லாரிக்கு வழிவிடுவதற்காக, அங்குள்ள தரைப்பாலம் ஓரம் ஒதுங்கியது. பாலத்திற்கு தடுப்பு சுவர் இல்லாததால், சாலையோரத்தில் சறுக்கிய பேருந்து, சதுப்பு நிலத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், ஓட்டுநர் சாமிதாஸ் மற்றும் இரண்டு பெண்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர், பலத்த காயமடைந்தனர்; மற்றவர்கள் லேசான காயத்துடன் தப்பினர்.
பேருந்தில் உள்ள, அவசர காலத்தில் வெளியேறும் பகுதி வழியே, அனைவரும் மீட்கப்பட்டனர். காயமடைந்தவர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
தகவலறிந்து வந்த பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், இரண்டு கிரேன் இயந்திரங்களை வரவழைத்து, பேருந்தை மீட்டனர். பின் அடையாறு பணிமனைக்கு, பேருந்து ஓட்டிச் செல்லப்பட்டது.
இந்த விபத்தால், சோழிங்கநல்லுார் – மேடவாக்கம் சாலையில், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. விபத்துக்கான காரணம் குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சென்னையில் மின்சார சொகுசு பேருந்துகள் இயக்க உகந்த சூழல் இருந்தாலும், அடிக்கடி அவை பழுதாகி சாலை நடுவே நிற்பதால், பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மின்சார பேருந்துகள் 10 மாதங்களில் 1,770 முறை, ‘பிரேக்’ டவுன் ஆகி நின்றதாக ஏற்பட்ட சிக்கல் குறித்து, நேற்று முன்தினம் நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இந்நிலையில், தாழ்தள மாநகர பேருந்து, சதுப்பு நிலத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது.