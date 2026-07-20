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டூ – வீலர்கள், ஆட்டோக்களை உடைத்து ரவுடிசம்: 3 பேர் கைது

டூ – வீலர்கள், ஆட்டோக்களை உடைத்து ரவுடிசம்: 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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கொடுங்கையூர்: மதுபோதையில் டூ – வீலர்களையும், ஆட்டோக்களையும் அடித்து நொறுக்கி, ரவுடிசத்தில் ஈடுபட்ட மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கொடுங்கையூர், கண்ணதாசன் நகரைச் சேர்ந்தவர் அமீர் அலி, 47. இவரது வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை, மர்ம நபர்கள் கட்டையால் நேற்று அதிகாலை அடித்து நொறுக்கினர்.

மேலும், அதே பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களையும், ஆட்டோக்களையும் மர்ம கும்பல் கட்டையால் அடித்து நொறுக்கினர்.

கொடுங்கையூர் போலீசாரின் விசாரணையில், கொடுங்கையூர், கண்ணதாசன் நகரைச் சேர்ந்த தருண்குமார், 19, நரேஷ், 19, ஹரிஷ், 19 ஆகியோர், சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

இவர்கள் மூவரும் மதுபோதையில், அதே பகுதியில் சிலருடன் வீண் தகராறில் ஈடுபட்டு, அவர்களை அடித்துவிட்டு தப்பும்போது, சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்களையும் கட்டையால் அடித்து நொறுக்கி ரவுடிசத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

மூவரையும் நேற்று கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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