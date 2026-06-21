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கிண்டி ரயில் நிலையத்தில் இரு தரப்பு மோதல் 3 மாணவர்கள் கைது: பட்டாக்கத்தி பறிமுதல்

கிண்டி ரயில் நிலையத்தில் இரு தரப்பு மோதல் 3 மாணவர்கள் கைது: பட்டாக்கத்தி பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:43 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:43 PM

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சென்னை: கிண்டி ரயில் நிலையத்தில் மோதலில் ஈடுபட்ட கல்லுாரி மாணவர்கள் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்; பட்டாக்கத்தி, உடைந்த மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

சென்னை ﻿– செங்கல்பட்டு ரயில் வழித்தடத்தில், தினமும் 200 மின் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் உட்பட 3 லட்சம் பேர் பயணிக்கின்றனர். இத்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் மாணவர்களிடையே மோதல் நடைபெறுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் சென்னை கிண்டி ரயில் நிலையத்தில், பச்சையப்பன் கல்லுாரி மாணவர்களும், நந்தனம் அரசு கலைக் கல்லுாரி மாணவர்களும், கற்கள் மற்றும் ஆயுதங்களால் தாக்கி கொண்டனர்.

இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த மாம்பலம் ரயில்வே போலீசார், பச்சையப்பன் கல்லுாரியில் சேர்ந்து படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திய பல்லாவரத்தைச் சேர்ந்த கனகவேல், 20, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கீழ் படப்பையைச் சேர்ந்த விஷ்வ குரு, 19, அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நந்தனம் கல்லுாரி மாணவர் ராஜா, 19, ஆகிய மூன்று பேரை நேற்று கைது செய்தனர்.

அவர்களிடமிருந்து, மூன்று பட்டாக்கத்திகள், கருங்கற்கள், 10 உடைந்த மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து,

ஆயுத தடைச் சட்டம் உள்ளிட்ட ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.

தலைமறைவான பச்சையப்பன் கல்லுாரி மாணவர்கள் சூர்யா, ஜீவா, நந்தனம் கல்லுாரியைச் சேர்ந்த கபிலன் உள்ளிட்டோரை தேடி வருகின்றனர்.

பொதுமக்களுக்கு இடையூறு சென்னை மற்றும் புறநகர் ரயில் நிலையங்களில் ‘ரூட் தல’ யார் என்பதில் உள்ள பிரச்னை காரணமாக, கல்லுாரி மாணவர்கள் மோதிக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடக்கின்றன. கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் மோதலில் ஈடுபடும் மாணவர்கள், ரயில்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்கின்றனர். இதனால் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் விசாரணை நடத்தி தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.



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