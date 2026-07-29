மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பு ஆவடியில் 55 உதவி மையங்கள்
மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பு ஆவடியில் 55 உதவி மையங்கள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM
ஆவடி: மக்கள் தொகை 2027 சுய கணக்கெடுப்பில் பொதுமக்கள் எளிதாக பங்கேற்கும் வகையில், ஆவடி மாநகராட்சி சார்பில் 48 வார்டுகளில் 55 சிறப்பு உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மக்கள் தொகை 2027 சுய கணக்கெடுப்பு பணி நாடு முழுவதும் கடந்த 17ம் தேதி துவங்கியது. பொதுமக்கள் https://se.census.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் குடும்பத் தலைவர் பெயர், மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் ஓ.டி.பி., உள்ளிட்ட விபரங்களை பதிவு செய்து, வீடு மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் குறித்த தகவல்களை பதிவேற்ற வேண்டும்.
தகவல்கள் வெற்றிகரமாக பதிவேற்றப்பட்ட பின் கிடைக்கும் 12 இலக்க ‘எஸ்இ’ ஐ.டி., எண்ணை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள் நேரில் சென்று பதிவேற்றப்பட்ட தகவல்களை சரிபார்த்து உறுதி செய்வர்.
ஆன்லைன் வாயிலாக சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பதற்கான அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவடைகிறது.
இதையடுத்து, பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் ஆவடி மாநகராட்சி சார்பில் 48 வார்டுகளில் 55 இடங்களில் சிறப்பு உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தங்களது வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள உதவி மையத்துக்குச் சென்று மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்குமாறு மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது.