லஞ்ச புகாரில் சிக்கிய மாநகராட்சி அதிகாரிகள் 7 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
லஞ்ச புகாரில் சிக்கிய மாநகராட்சி அதிகாரிகள் 7 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM
சென்னை, ஜூலை 19–
லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஏழு பேரை, பணியிடை நீக்கம் செய்து, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழகம் முழுதும் மாநகராட்சி, நகராட்சி அலுவலகங்களில், பொதுமக்களிடம் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெறுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. அதன் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, கணக்கில் வராத ரொக்கம் மற்றும் ஆன்லைன் வாயிலாக பெறப்பட்ட லஞ்ச பணம் என, லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதில், சிலர் ஏ.டி.எம்., வாயிலாக எடுத்த பணம், நகை அடகு வைத்ததன் வாயிலாக வந்த பணம் என, ஆவணங்களை காண்பித்து, அப்பணத்தை திரும்ப பெற்றதுடன், குற்றச்சாட்டில் இருந்தும் தப்பினர்.
அதே நேரம், பணம் எங்கிருந்து வந்தது என்ற காரணத்தை குறிப்பிட தவறியவர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிந்துள்ளனர்.
அதன்படி, சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் ஏழு பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, திரு.வி.க., நகர் செயற்பொறியாளர் சரவணன், உதவி செயற் பொறியாளர் ரவிவர்மன், உதவி பொறியாளர் சரஸ்வதி, உதவி வருவாய் அலுவலர் மணிகண்டன் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில், கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீராமலு, சுகாதார அதிகாரி மஞ்சீத் ஹுசைன், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர் கோதண்டம் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவர்கள் குறித்த விபரங்களை மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்று முன்தினம் அனுப்பி வைத்தனர். அதன் அடிப்படையில், ஏழு பேரையும் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்து, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டார்.
ஏற்கனவே, ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய ஆறு பேரை, மாநகராட்சி கமிஷனர் சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
***