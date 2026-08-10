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உதவி செயற்பொறியாளர்கள் 98 பேருக்கு பதவி உயர்வு மண்டலங்களில் அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை நீங்கியது

உதவி செயற்பொறியாளர்கள் 98 பேருக்கு பதவி உயர்வு மண்டலங்களில் அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை நீங்கியது

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

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சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரிந்த உதவி செயற்பொறியாளர்கள், 98 பேர் செயற்பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றனர். இவர்களில், 45 பேருக்கு சென்னையில் பணியிடம் வழங்கியதால், மண்டலங்கள் மற்றும் திட்ட பணிகளுக்கு அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை நீங்கியது.

சென்னை மாநகராட்சியில், முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதில், செயற்பொறியாளர்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றனர். மண்டல உதவி கமிஷனர் பணியிடம் காலியாக இருந்தால், செயற்பொறியாளர்களுக்கு உதவி கமிஷனர் பொறுப்பு பணி வழங்கப்படும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, பல மண்டலங்களில் செயற்பொறியாளர்கள் பணியிடம் காலியாக இருந்ததால், உதவி செயற்பொறியாளர்கள், செயற்பொறியாளர்களாக பொறுப்பு பணி செய்தனர்.

இதனால், முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க முடியாமல், பல பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் பணிபுரிந்த, 116 உதவி செயற்பொறியாளர்கள், செயற்பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றனர். இதில், 98 பேர், சென்னை மாநகராட்சியை சேர்ந்தவர்கள். இதில், 45 பேரை, மண்டலங்கள் மற்றும் திட்ட பணிகளுக்கு பணியமர்த்தப்பட்டனர். இதனால், பல ஆண்டுகளாக நீடித்த அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை நீங்கியது. மீதமுள்ளவர்கள், இதர மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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