‘வாக்கிங்’ சென்ற பாத்திர கடைக்காரர் ரூ.50 லட்சம் கேட்டு காரில் கடத்தல் ‘மாஜி’ ஊழியர்கள் உட்பட 4 பேர் சிக்கினர்
‘வாக்கிங்’ சென்ற பாத்திர கடைக்காரர் ரூ.50 லட்சம் கேட்டு காரில் கடத்தல் ‘மாஜி’ ஊழியர்கள் உட்பட 4 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: பாத்திரக் கடைக்காரரை காரில் கடத்தி 50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டிய, முன்னாள் ஊழியர்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கீழ்ப்பாக்கம் அடுத்த ஷெனாய் நகரைச் சேர்ந்தவர் கமலேசன் ஆபிரகாம், 58. இவர், பிராட்வேயில் பாத்திரக் கடை வைத்துள்ளார். வழக்கம்போல நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, கீழ்ப்பாக்கம் எஸ்.டி.ஏ.டி., மைதானம் அருகே நடைபயிற்சிக்கு சென்றார்.
அப்போது, முகமூடி அணிந்த இருவர் துாப்பாக்கி மற்றும் கத்தி முனையில் மிரட்டி, காரில் கடத்தி சென்றனர். பூந்தமல்லி அருகே கார் சென்றபோது அதில் இருந்தவர்கள், ‘உன்னை கொல்ல கூலிப்படையிடம் 10 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி இருக்கிறோம்; உயிருடன் இருக்க வேண்டுமென்றால் 50 லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டும்; இல்லையெனில் காரில் இருந்து கீழே தள்ளி, கொலை செய்துவிடுவோம்’ என மிரட்டியுள்ளனர்.
அதிர்ச்சியடைந்த கமலேசன் ஆபிரகாம், மனைவியை தொடர்பு கொண்டு பணம் எடுத்து வரக்கூற முயன்றுள்ளார். ஆனால் தொடர்பு கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, அவரது 5 சவரன் தங்கச் சங்கிலியை கும்பல் பறித்து கொண்டது.
பின், ‘பணத்தை தயார் செய்து, பிராட்வேயில் உள்ள டீக்கடைக்கு கொண்டுவரும்படி எச்சரித்த கும்பல், அவரை மீண்டும் எஸ்.டி.ஏ.டி., மைதானம் அருகே இறக்கிவிட்டு தப்பியது.
இது குறித்து கீழ்ப்பாக்கம் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
பணக்கட்டு இருப்பது போன்று கைப்பையுடன் கமலேசன் அனுப்பிய போலீசார், அப்பகுதியை சாதாரண உடையில் கண்காணிப்பிற்குள் கொண்டு வந்தனர்.
மாலை 5:30 மணியளவில், கும்பல கூறிய டீக்கடையில் பணத்தை வைத்துவிட்டு கமலேசன் நகர்ந்தார். அப்போது, இருவர் கைப்பையை எடுக்க முயன்றபோது, மறைந்திருந்த போலீசார் சுற்றிவளைத்தனர்; மேலும், அருகில் காரில் பதுங்கி இருந்த மற்ற இருவரையும் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த ஜெய் சரவணன், 20, அவரது அண்ணன் ஜெயகுமார், 26, பெரியதோப்பைச் சேர்ந்த ராம்குமார், 23, புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பொன்னிவளவன், 25, என்பது தெரிந்தது.
இதில், ராம்குமார் மற்றும் ஜெய் சரவணன் ஆகியார், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் கமலேசனிடம் பணியாற்றியதும், முதலாளியின் பயந்த சுபாவத்தை முதலாக்கி, மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்றதும் தெரிந்தது.
கைதான நால்வரிடமிருந்து, ஐந்து சவரன் தங்கச் செயின், ஒரு கார், ஐந்து போன்கள், மூன்று கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் மற்றும் பெண் ஒருவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.