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எதிர் திசையில் பாய்ந்த லாரி சுதாரித்து தப்பிய வாலிபர்
எதிர் திசையில் பாய்ந்த லாரி சுதாரித்து தப்பிய வாலிபர்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:02 PM
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அம்பத்துார்: டயர் வெடித்து எதிர் திசையில் பாய்ந்த லாரியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சென்னை புறவழிச்சாலையில், மாதவரத்தில் இருந்து பாடியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்திற்கு, நேற்று மதியம் லாரி சென்று கொண்டிருந்தது. தனஞ்செயன், 40, என்பவர் ஓட்டிச் சென்றார்.
அப்போது லாரியின் வலது முன்பக்க டயர், திடீரென வெடித்துள்ளது. இதனால், தனஞ்செயனின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, சாலை மையத்தடுப்புச் சுவர் மீது ஏறி, எதிர் திசையில் சென்றது.
அவ்வழியாக பைக்கில் வந்த நபர், லாரி வருவதை கண்டதும் சுதாரித்து, பைக்கை நிறுத்தி ஓட்டம் பிடித்தார். இந்த நிலையில், எதிர் திசையில் உள்ள பக்கவாட்டு தடுப்புச் சுவரில் லாரி மோதி நின்றது. ஓட்டுநர் லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினார்.