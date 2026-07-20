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ஆடி கிருத்திகை: ஆவடி – திருத்தணி சிறப்பு பஸ் இயக்க பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு 

ஆடி கிருத்திகை: ஆவடி – திருத்தணி சிறப்பு பஸ் இயக்க பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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ஆவடி: ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு, ஆவடியில் இருந்து திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு சிறப்பு பேருந்து இயக்கக்கோரி, பக்தர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

பாரிமுனையில் இருந்து பாடி சிவன் கோவில், திருமுல்லைவாயில் சிவன் கோவில், பச்சையம்மன் கோவில், திருநின்றவூர் பெருமாள் கோவில், திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவில் என, 89 கி.மீ., துாரத்துக்கு கோவில் நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் தடம் எண்: 97சி மாநகர பேருந்து இயக்கப்பட்டது.

இதனால், பக்தர்கள் சிரமமின்றி கோவில்களை தரிசித்து வந்தனர்; வியாபாரிகளும் பயனடைந்தனர்.

இந்த நிலையில், சென்னை – திருத்தணி தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கம், மோசமான சாலை, பட்டாபிராம் ரயில்வே கேட் உள்ளிட்ட காரணங்களால், இந்த பேருந்து நிறுத்தப்பட்டது.

இதனால், ஆவடி, அம்பத்துார் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் கோயம்பேடு அல்லது பூந்தமல்லி வழியாக திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று வந்தனர்.

அதேபோல, சென்னையில் இருந்து திருத்தணி செல்ல, தினமும் 11 மின்சார ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுவதால் விசேஷம் மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் பக்தர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் ஆக., 6ம் தேதி ஆடி கிருத்திகை திருவிழா நடைபெற உள்ளது. எனவே, பக்தர்களின் நலனை கருத்தில் வைத்து, ஆவடியில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க போக்குவரத்து கழகம் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். அப்படியானால், அம்பத்துார், ஆவடி பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பயனடைவர்.

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