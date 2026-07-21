‘பீமா கோல்டு’ ஜுவல்லர்ஸ் துாதராகிறார் நடிகை ஜான்வி
‘பீமா கோல்டு’ ஜுவல்லர்ஸ் துாதராகிறார் நடிகை ஜான்வி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM
சென்னை: ‘பீமா கோல்டு’ ஜுவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் புது விளம்பர துாதராக நடிகை ஜான்வி கபூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது குறித்து, நடிகை ஜான்வி கபூர் கூறியதாவது:
நகைகள் எங்கள் குடும்பத்தின் கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகளின் ஒரு பகுதியாக மாறுவதைக் கண்டுள்ளேன். அதுவே, என் வாழ்நாளில் சில இனிய நினைவுகளாகும். இது தலைமுறைகளைக் கடந்து, கதைகளை கொண்டுள்ளது. அதுவே ‘பீமா கோல்டு’ உடனான என் இணைப்பை சிறப்பானதாக்குகிறது. நுாற்றாண்டு கால பாரம்பரியம் மற்றும் காலத்தால் அழியாத கைவினைத் திறனை அழகாகப் பிரதிபலிக்கிறது. மேலும் அதன் பாரம்பரியத்தில் இணைவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
இது குறித்து, பீமா கோல்டு நிறுவன செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், ‘பீமா கோல்டு நகைகள் என்பது தலைமுறைகளாக நினைவுகள், உணர்வுகள் மற்றும் பாரம்பரியங்களை சுமந்து செல்கிறது. ஜான்வி கபூர் மீதான மதிப்பு, எங்கள் பிராண்டிற்கு நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. அவரை பீமா கோல்டு குடும்பத்திற்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்’ என்றார்.