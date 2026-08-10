கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டக் கூடாது அனைத்து ஹிந்து திருக்கோவில்கள் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்

கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டக் கூடாது அனைத்து ஹிந்து திருக்கோவில்கள் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்
கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டக் கூடாது அனைத்து ஹிந்து திருக்கோவில்கள் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
ராயபுரம்: மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி, அனைத்து ஹிந்து திருக்கோவில்கள் கூட்டமைப்பு அறக்கட்டளை சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில், கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டக் கூடாது உட்பட, நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அனைத்து ஹிந்து திருக்கோவில்கள் கூட்டமைப்பு அறக்கட்டளை சார்பில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், நேற்று காலை சென்னை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
கூட்டமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் மாநில பொதுச் செயலர் கோபி ஜி தலைமையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
பின், பொது செயலர் கோபி ஜி அளித்த பேட்டி:
மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரம், குடிநீர், விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். எனவே, கர்நாடக அரசு இந்த திட்டத்தை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இவ்விவகாரத்தில் இரு மாநிலங்கள் இடையே கருத்து மோதல் நிலவி வருகிறது.
எதிர்காலத்தில் போராட்டமாக மாறாமல் இருக்க, மத்திய அரசு தலையிட்டு தன் நிலைபாட்டை தெரிவிக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் இருந்து கர்நாடகாவிற்கு, வேலை, தொழில் மற்றும் பிற காரணங்களுக்காக செல்லும் தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கர்நாடகா, தமிழகம், புதுச்சேரி உட்பட காவிரி நீரை நம்பியுள்ள பகுதிகளுக்கு உரிய தண்ணீர், நியாயமான முறையில் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான தீர்வை காண வேண்டும். கர்நாடகாவில் ஆளும் காங்கிரசின் மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சியை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.