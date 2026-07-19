பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பிரச்னை ‘ரீல்ஸ்’சில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க இளைஞர்களுக்கு அன்புமணி அழைப்பு
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பிரச்னை ‘ரீல்ஸ்’சில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க இளைஞர்களுக்கு அன்புமணி அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
சென்னை: ‘‘பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப் பிரச்னை குறித்து, இளைஞர்கள் ‘ரீல்ஸ்’ வழியே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்,’’ என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்தார்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை காக்க வலியுறுத்தி, பா.ம.க.,வின் பசுமை தாயகம் சார்பில், கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தி.நகர், பாண்டிபஜார் கடை வீதியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி, முதல் கையெழுத்திட்டு, இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, அங்குள்ள ஒவ்வொரு கடைகளுக்கும் சென்று, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் குறித்த அவசியத்தை கூறி, கையெழுத்து பெற்றார்.
நிகழ்ச்சியில், அன்புமணி பேசியதாவது:
சென்னைக்கு இயற்கை கொடுத்த நான்கு வரங்கள், அடையாறு ஆறு, கூவம் ஆறு, கொசஸ்தலை ஆறு மற்றும் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்.
இதில், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன், 15,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இருந்தது. தற்போது, 2,500 ஏக்கர்தான் உள்ளது. இந்த இடத்தையும், ஆக்கிரமிப்பு செய்ய வேண்டும் என, சூழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன.
சென்னை மாநகரில் எவ்வளவு மழை வந்தாலும், மழைநீர் வடிகாலாக இந்த சதுப்பு நிலம் பயன்படுகிறது. இதை அழித்தால், வெள்ளத்தில் சென்னை மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திற்கு, வேடந்தாங்கலைவிட 4 மடங்கு அதிகமான பறவைகள் வருகின்றன. 20 வகையான மீன்களும், 25 வகையான தாவரங்களும் உள்ளன.
இந்த சதுப்பு நிலம், நம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பொக்கிஷம். இளைஞர்கள் சமூக வலைதளம் வழியே பிரசாரம் செய்து, ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
அதேபோல், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்க, இளைஞர்கள் ‘ரீல்ஸ்’ வெளியிட வேண்டும். அங்கு குப்பை கொட்டப்படுவதையும், எரிக்கப்படுவதையும் வீடியோவாக வெளியிட வேண்டும்.
கடந்த ஆட்சியாளர்கள், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திலும் தனியார் கட்டுமானத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தனர். இதில், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுக்கு தொடர்பு உள்ளது.
மேலும் ஆக்கிரமிப்பு தொடராமல் இருக்க, சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியாக அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.