சோழிங்கநல்லுார் தாசில்தார் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
சோழிங்கநல்லுார் தாசில்தார் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM
சென்னை, ஜூலை 22–
லஞ்ச வழக்கில் சிக்கியுள்ள, சோழிங்கநல்லுார் தாசில்தார் இலக்கியா, 38, வீட்டில் நேற்று, லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
சென்னை ஆதம்பாக்கம், கக்கன் நகரை சேர்ந்தவர் இலக்கியா. இவர், சோழிங்கநல்லுார் தாசில்தாராக இருந்தார். தற்போது நெடுஞ்சாலை துறையில், நில எடுப்பு துறைக்கு மாற்றப்பட்டு உள்ளார்.
இவர், சோழிங்கநல்லுார் தாசில்தராக இருந்தபோது, சான்றிதழ் வழங்குதல், பட்டா மாற்றம், நிலம் தொடர்பான கோப்புகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்காமல் நிலுவையில் வைத்து, லஞ்சம் வாங்குவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது தொடர்பாக, சென்னை ஆலந்துாரில் உள்ள, லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் புகார்கள் சென்றன. இதையடுத்து, சோழிங்கநல்லுார் தாலுகா அலுவலகத்தில், கடந்த, 17 ம் தேதி மாலை, 5:00 மணியில் இருந்து, நள்ளிரவு, 1:45 மணி வரை சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, மூத்த வருவாய் ஆய்வாளர் சுவேதா,36, பதிவறை எழுத்தர் நாகராஜ்,49 உள்ளிட்டோரிடம் கணக்கில் வராத பணம், 36,000 ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் பண பரிவர்த்தனை செயலியான, ‘ஜி பே’ வாயிலாக, நடப்பு ஆண்டு ஜன.,1ல் இருந்து, ஜூன், 29 வரை, பல்வேறு நபர்களிடம் இருந்து, 16.42 லட்சம் ரூபாய் பெற்று இருப்பதும் தெரியவந்தது.
இது தொடர்பாக, இலக்கியா உட்பட ஐந்து பேர் மீது, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
அதற்கான முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சோதனை நடந்தபோது, இலக்கியா சோழிங்கநல்லுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் இல்லை. பல முறை அழைத்தும் வரவில்லை. உயர அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்ததால், இரவு, 8:00 மணிக்கு வந்தார்.
நான், ‘ஜிபே, நெட் பேங்கிங் உட்பட எவ்வித டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையிலும் பயன்படுத்துவது இல்லை. டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் கூட என்னிடம் இல்லை’ என்றார்.
ஆனால், அவரது மொபைல் போனை ஆய்வு செய்தபோது, ‘அங்கிள், நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. அலுவலக ஊழியர்களிடம் பணம் உள்ளது’ என, உதவி வருவாய் ஆய்வாளருக்கு அவர், குறுஞ்செய்தி அனுப்பி உள்ளார்.
இவ்வாறு, முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், ஆதம்பாக்கத்தில் உள்ள இலக்கியா வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் நேற்று சோதனை நடத்தினர். பல முக்கிய ஆவணங்களையும் பறிமுதல் செய்து இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
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