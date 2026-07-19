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முன்னாள் தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., வீட்டில் திருட முயற்சி
முன்னாள் தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., வீட்டில் திருட முயற்சி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM
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சென்னை: முன்னாள் தி.மு.க., -– எம்.எல்.ஏ., அன்னியூர் சிவா வீட்டில், பூட்டை உடைத்து திருட முயன்ற மர்ம நபர்களை, போலீசார் தேடுகின்றனர்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதி, முன்னாள் தி.மு.க., -– எம்.எல்.ஏ., அன்னியூர் சிவா. இவருக்கு, சென்னை, நந்தனம், லோட்டஸ் காலனியில் ஒரு வீடு உள்ளது. இந்த வீடு புதுப்பிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் இரவு, வீட்டை பார்க்க சிவா சென்றபோது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. வீட்டில் ஆளில்லாததை தெரிந்து, மர்ம நபர்கள் திருட முயற்சி செய்துள்ளனர். வீட்டில் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இல்லாததால், ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றுள்ளனர்.
கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்துவரும் சைதாப்பேட்டை போலீசார், மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடுகின்றனர்.