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ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின் அதிகாரிகள் முறையாக ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை ஆவடி கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு

ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின் அதிகாரிகள் முறையாக ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை ஆவடி கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:31 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:31 PM

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ஆவடி: ‘ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை’ என, ஆவடி மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

ஆவடி மாநகராட்சி கூட்டம், தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த மேயர் உதயகுமார் தலைமையில், நேற்று காலை நடந்தது. கூட்டத்தில், மாநகராட்சி கமிஷனர் சரண்யா, கவுன்சிலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில் 140 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. தொடர்ந்து வார்டு பிரச்னைகள் குறித்து கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:

ஜோதிலட்சுமி, தி.மு.க., 22வது வார்டு: வார்டுகளில் அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளும் திட்டப்பணிகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட கவுன்சிலர்களுக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். தடை செய்யப்பட்ட இடங்களில் குப்பை கொட்டுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் நிலையில், போதுமான குப்பை அகற்றும் வாகனங்கள் இல்லாத குறையை முதலில் சரிசெய்ய நடவடிக்கை வேண்டும்.

அம்மு, தி.மு.க., 15வது வார்டு: பெரியபாளையத்தம்மன் கோவில் தெரு, பிள்ளையார் கோவில் தெரு உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலை அமைக்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டும் பணிகள் தொடங்கவில்லை. மழைக்கு முன் சாலை அமைக்க வேண்டும்.

கார்த்திக் காமேஷ், ம.தி.மு.க., 48வது வார்டு: ரேவா நகரில் மழைநீர் வடிகால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், வெள்ளநீர் வெளியேறும் வசதி இல்லை. பெரியார் நகரில் உள்ள மயானத்தில் இடப்பற்றாக்குறை இருந்தும், குப்பை தரம் பிரிக்கும் மையம் அமைக்க உள்ளதை, மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.

ரவி, தி.மு.க., 40வது வார்டு: ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதில் இருந்து, அதிகாரிகள் கவுன்சிலர்களுக்கு முறையான ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை. மக்கள் பணிக்காக வந்துள்ளோம் என்பதை உணர்ந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

ராஜேஷ், அ.தி.மு.க., 14வது வார்டு: மாடர்ன் சிட்டி பகுதியில் கால்வாயில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறும் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும். அண்ணா நகர் மாநகராட்சி பள்ளி அருகே மின் விளக்குகளை சீரமைக்க வேண்டும்.

பிரகாஷ், அ.தி.மு.க., 1வது வார்டு: மழைக்காலத்திற்கு முன் மழைநீர் வடிகால்களை துார் வார வேண்டும். கடந்த ஆண்டு துார்வாராததால் குடியிருப்புகளில் வெள்ளம் புகுந்தது. விடுபட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை பணிகளை தொடங்க வேண்டும்.

அமைச்சருக்கு கண்டனம்

மிட்டனமல்லி ஏரிக்கரையில் இருந்து கண்டிகைக்கு, பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கப்பட்டது. கடந்த 17ம் தேதி மாலை 4:00 மணிக்கு திறப்பு விழா நடந்தது. மழை பெய்ததால், மேயர் உதயகுமார் வருவதற்கு ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பே, அமைச்சர் குமார் ரிப்பன் வெட்டி, சாலையை திறந்து வைத்தார். அமைச்சர், கலெக்டர் மற்றும் அதிகாரிகளின் இந்த நடவடிக்கைக்கு, மாநகராட்சி கூட்டத்தில் நேற்று மேயர் கண்டனம் தெரிவித்தார்.



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