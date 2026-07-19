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குடிநீரில் கழிவு நீர் கலப்பு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு

குடிநீரில் கழிவு நீர் கலப்பு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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திரு.வி.க.: குடிநீரில் கழிவு நீர் கலந்த விவகாரம் பூதாகரமாக உருவெடுத்ததை அடுத்து, குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

திரு.வி.க., நகர் மண்டலம் சாஸ்திரி நகரில், கடந்த சில நாட்களாக குடிநீரில் கழிவு நீர் கலந்து வந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட அப்பகுதி மக்கள், நேற்று முன்தினம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்து, குடிநீர் வாரிய உயரதிகாரிகள், சாஸ்திரி நகர் ஒன்றாவது தெரு முதல் 22வது தெரு வரையில், நேற்று காலை ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, சாஸ்திரி நகர் பகுதியில், கடந்த 13ம் தேதி மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்காக பள்ளம் தோண்டப்பட்டதும், அங்குள்ள வீடுகளின் குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டதும் தெரிய வந்தது. இதன் மூலம் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்துள்ளது கண்டறியப்பட்டது. அதேநேரம் 15வது தெரு முதல் 22வது தெரு வரையில், குடிநீரில் எவ்வித பிரச்னை இல்லாததும் கண்டறியப்பட்டது.

‘சேதமடைந்த குடிநீர் இணைப்புகளை சரிசெய்யாமல், மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது’ என கண்டிப்புடன் தெரிவித்த குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள், கழிவு நீர் கலந்த குடிநீரின் மாதிரியை ஆய்வுக்காக கொண்டு சென்றனர்.

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