அடையாற்றில் குதித்த வங்கி ஊழியர் சடலமாக மீட்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
கோட்டூர்புரம், ஆக. 8–
அடையாற்றில் குதித்த ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
கே.கே.நகர் ரிசர்வ் வங்கி குடியிருப்பைச் சேர்ந்த மோகன் குமார், 30. பிராட்வேயில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியின் சென்னை கிளையில் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த ஏப்ரலில் வங்கி மற்றும் நண்பர்களிடம் மொத்தம் 60 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று, ‘ஆன்லைன்’ வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதில் பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டதால் மனமுடைந்தவர், கடந்த 6ம் தேதி இரவு கோட்டூர்புரம் – அடையாறு இணைப்பு பாலத்தில் கைப்பை, அடையாள அட்டையை வைத்துவிட்டு ஆற்றில் குதித்தார்.
தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், அவரை இரு நாட்களாக தேடி வந்த நிலையில், நேற்று மதியம் அவரது உடல் மீட்கப்பட்டது. பிரேத பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, கோட்டூர்புரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.