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குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தையின் உடல் மீட்பு

குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தையின் உடல் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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கீழ்ப்பாக்கம்: அரிசி பையில் கட்டி குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தையின் உடல் மீட்கப்பட்டது. கீழ்ப்பாக்கத்தில் நடந்த அதிர்ச்சியளிக்கு இந்த சம்பவம் குறித்து, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

கீழ்ப்பாக்கம், தியாகப்பா தெருவில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி அருகேயுள்ள குப்பைத் தொட்டியில் 10 கிலோ அரிசி பை ஒன்று நேற்று கிடந்தது. அங்கு மேய்ந்து கொண்டிருந்த மாடு, அந்த பையை இழுத்து சாலையோரத்தில் போட்டது. இதை பிற்பகல் 3:45 மணியளவில் கவனித்த பொதுமக்கள் அருகே சென்று பார்த்தபோது, பைக்குள் பிறந்து சில மணி நேரங்களே ஆன ஆண் குழந்தை தொப்புள் கொடியுடன் உயிரிழந்த நிலையில் இருந்தது, கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

தகவலறிந்து வந்த கீழ்ப்பாக்கம் போலீசார், குழந்தையின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

குழந்தையை குப்பைத் தொட்டியில் வீசிச் சென்றது யார் உள்ளிட்ட விபரங்கள் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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