/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சேக்கிழார் விழாவில் நுால்கள் வெளியீடு
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
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சென்னையில் 34வது ஆண்டாக நடக்கும் தெய்வச் சேக்கிழார் விழாவில், ‘தெய்வத் தமிழிசை மரபுகள், சிவம் காட்டும் சீலர்கள்’ ஆகிய இரு நுால்கள் நேற்று வெளியிடப்பட்டன.
உடன் இடமிருந்து, சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மைய துணைச் செயலர் ராஜராமன், நூலாசிரியர்கள் திருப்புனவாயில் சிவமாதவன், கற்பகம், செயலர் சிவாலயம் மோகன், திலகவதியார் திருவருள் ஆதினம் தயானந்த சந்திரசேகர சுவாமிகள், மயிலம் பொம்மபுர ஆதினம் ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள், தொண்டைமண்டல ஆதினம் சிதம்பரநாத ஞானப்ரகாச தேசிக சுவாமிகள், ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் மற்றும் பேராசிரியர் ரகுராமன். இடம்: ராமச்சந்திரா கன்வென்ஷன் சென்டர், திருவான்மியூர்.