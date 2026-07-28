பிரேத பரிசோதனைக்கு லஞ்சம்? ஸ்டான்லி டாக்டர் மீது புகார்
பிரேத பரிசோதனைக்கு லஞ்சம்? ஸ்டான்லி டாக்டர் மீது புகார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
சென்னை: ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில், பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு வரப்பட்ட அழுகிய உடலை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி, 2,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக டாக்டர் மீது, உயிரிழந்தவரின் உறவினர் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
கொளத்துாரைச் சேர்ந்தவர் முகமது ஆதாம், 39. இவரது அண்ணன் முகமது ஆசிப், 55, வண்ணாரப்பேட்டையில் உறவினருடன் வசித்து வந்தார். வீட்டில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தபோது உயிரிழந்தார். மூன்று நாட்களுக்குப் பின் உடல் அழுகிய நிலையில் இருந்ததால், வண்ணாரப்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
போலீசார், உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அங்கிருந்த பிணவறை பொறுப்பாளர் டாக்டர் சரவணன், ஆசிப் உடல் அழுகிய நிலையில் இருந்ததால், சுத்தம் செய்ய முகமது ஆதாமிடம் லஞ்சமாக 2,000 ரூபாய் கேட்டுள்ளார்.
இது குறித்து முகமது ஆதாம் கூறியதாவது:
பிணவறை பொறுப்பாளர் டாக்டர் சரவணன், பிரேத பரிசோதனைக்கு வரும் அழுகிய உடல்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் எனக் கூறி, 2,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்கிறார். என்னிடம் மட்டுமல்ல, அங்கு வரும் பலரிடமும் பணம் கேட்டுள்ளார். தற்கொலை உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் உறவினர்கள் துயரத்தில் இருக்கும் நேரத்தில், இவ்வாறு பணம் கேட்பது மனவேதனையை அதிகரிக்கிறது.
இனி யாரும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காகவே மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்துள்ளேன். மேலும், புகார் அளிப்பவர்களையே விசாரணைக்கு அழைப்பதும் வேதனையாக உள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
மருத்துவமனை டீன் அரவிந்த் கூறுகையில், “மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில், பிணவறையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ‘சிசிடிவி’ கேமரா பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என்றார்.