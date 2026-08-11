சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து செய்ததை எதிர்த்து ‘பிரிகேட்’ நிறுவனம் வழக்கு
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து செய்ததை எதிர்த்து ‘பிரிகேட்’ நிறுவனம் வழக்கு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 09:53 PM
சென்னை, ஜூலை 25–
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதியில், பன்னடுக்கு குடியிருப்பு கட்ட வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து, தனியார் கட்டுமான நிறுவனமான ‘பிரிகேட்’ தொடர்ந்த வழக்கில், மாநில சுற்றுசூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையம் பதிலளிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
‘ராம்சார்’ தளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட, சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில், விதிகளை மீறி பன்னடுக்கு குடியிருப்புகள் கட்ட, ‘பிரிகேட்’ என்ற தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்ய கோரி, அ.தி.மு.க., மற்றும் அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த மனுக்களை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட அறிவுறுத்தி, மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
ஆட்சி மாற்றத்திற்குபின், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றிய, 1 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு கட்டுமானங்களுக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்தது.
மேலும், ‘பிரிகேட்’ நிறுவனத்துக்கு, 2025 ஜனவரியில் வழங்கிய சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதலை, மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையம், ஜூன் 18ல் ரத்து செய்தது.
இதை எதிர்த்து, ‘பிரிகேட்’ நிறுவனம் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவில், சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை ரத்து செய்யும்முன், தங்கள் நிறுவனத்திடம் கருத்தை கேட்காமல், தன்னிச்சையாக உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளது என, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி முகமது சபீக், பிரிகேட் நிறுவனத்தின் கருத்தை கேட்காமல், சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதலை ரத்து செய்தது குறித்து விளக்கம் அளிக்கும்படி, மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கின் விசாரணையை ஜூலை 28ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.