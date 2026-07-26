/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ பிரிட்டன் நாட்டு குடிமகன் சென்னையில் மர்ம மரணம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:03 PM
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சென்னை: பிரிட்டன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் கேம்பல், 51. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சென்னை வந்த இவர், ராயப்பேட்டையில் உள்ள, ‘இ – டவர்ஸ்’ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கி, போரூரில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
நேற்று மாலை, அவரது குடியிருப்பை சுத்தம் செய்வதற்காக ஊழியர் சென்றபோது, படுக்கை அறையில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
இதை பார்த்த ஊழியர், அண்ணா சாலை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். போலீசார் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேலும், சம்பவம் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.