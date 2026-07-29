ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM
எண்ணுார்: பொது கழிப்பறை மூடலால், பர்மா நகர் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
திருவொற்றியூர் மண்டலம், எண்ணுார், பர்மா நகர் படகு குழாம் எதிரே, மாநகராட்சி பொது கழிப்பறை உள்ளது. இதில், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு, தலா ஐந்து கழிப்பறைகள் உள்ளன.
சரியான பராமரிப்பில்லாத நிலையில், பெண்கள் கழிப்பறை மூன்று மட்டும் தான் பயன்படுத்தும் நிலையில் உள்ளது. ஐந்து நாட்களாக மின்மோட்டர் பழுது மற்றும் தண்ணீர் பிரச்னையால், பொது கழிப்பறையை மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத வகையில் மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
காலை நடைபயிற்சி மேற்கொள்வோர், மாலை விளையாட வரும் சிறுமியருக்கு, இந்த கழிப்பறை மிக அவசியமாக உள்ளது. இதற்கிடையில், எந்தவித காரணமுமின்றி கழிப்பறை மூடப்படதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பெண்கள், நேற்று கழிப்பறை முன் கூச்சலிட்டனர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து, பர்மா நகரைச் சேர்ந்த காளியம்மாள், 64, கூறியதாவது:
நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் முதியவர்களுக்கு, இந்த கழிப்பறை மிக அவசியமாக உள்ளது. மாற்று ஏற்பாடு செய்யாமல் திடீரென மூடினால், மிகுந்த சிரமம் ஏற்படும். ஏற்கனவே, ஐந்தில் இரு கழிப்பறைகளை பயன்படுத்த முடியவில்லை.
மூன்று கழிப்பறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் நிலையில் உள்ளது. தற்போது, அதுவும் மூடிவிட்டால் மக்கள் சிரமப்படுவர். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.