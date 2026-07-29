விபத்தில் சிக்கிய வாலிபருக்கு உதவுவதாக நடித்து செயின் திருட்டு
விபத்தில் சிக்கிய வாலிபருக்கு உதவுவதாக நடித்து செயின் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM
தாம்பரம்: சாலை விபத்தில் சிக்கிய வாலிபருக்கு உதவுவதாக நடித்து, 2 சவரன் செயின் மற்றும் மொபைல் போன் திருடிய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கூடுவாஞ்சேரியைச் சேர்ந்தவர் பிரேம் கிஷோர், 32. இவர், பரங்கிமலையில் ‘பேன்சி ஸ்டோர்’ கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு கடையை பூட்டி, ‘ஹோண்டா டியோ’ ஸ்கூட்டரில், ஜி.எஸ்.டி., சாலை வழியாக கூடுவாஞ்சேரி நோக்கி சென்றார்.
குரோம்பேட்டை அருகே சென்றபோது, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் விழுந்து படுகாயமடைந்தார். அவ்வழியாக சென்றவர்கள் அவரை மீட்டு, தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தகவலறிந்த உறவினர்கள் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தனர்.
அப்போது, உறவினர்கள் வெளியே சென்ற நிலையில், பிரேம் கிஷோருடன் வந்ததாக கூறிய மர்மநபர் மருத்துவமனையிலேயே இருந்துள்ளார். பின், சிகிச்சை பெற்று வரும் பிரேம் கிஷோரின் கழுத்தில் இருந்த 2 சவரன் செயின் மற்றும் மொபைல் போனை மர்மநபர் திருடிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, தாம்பரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மருத்துவமனையில் உள்ள ‘சிசிடிவி’ கேமராவை ஆய்வு செய்து, மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.