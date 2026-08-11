மாநில பேட்மின்டன் போட்டி சென்னை பள்ளிகள் அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM
சென்னை: மாநில கிளஸ்டர் பேட்மின்டன் போட்டியில், சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளி அணிகள் கோப்பை வென்று அசத்தின.
சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகள் வாரியம் சார்பில், மாநில அளவிலான கிளஸ்டர் பேட்மின்டன் போட்டி, சென்னை, கொட்டிவாக்கத்தில் உள்ள ராமச்சந்திரா பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது. இதில் மாநிலத்தின் 494 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்றனர். போட்டிகள், வயதுகளின் அடிப்படையில், ஆறு பிரிவுகளில் நடந்தது.
அந்த வகையில் ஆடவர் 14 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில், திருவேற்காடில் உள்ள சுதர்சனம் வித்யாஷ்ரம் பள்ளியும், மகளிர் 14 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பி.எஸ். மூத்தா பெண்கள் பள்ளியும் சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தின.
தொடர்ந்து ஆடவர் 17 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் போரூரில் உள்ள வேலம்மாள் வித்யாலயா பள்ளியும், மகளிர் 17 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில், திருவள்ளூரில் உள்ள வேலம்மாள் இன்டர்நேஷனல் பள்ளியும் சாம்பியன் கோப்பையை வென்றன. அதேபோல் 19 வயதுக்குட்பட்டோர் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகளிலும், திருவள்ளூரின் வேலம்மாள் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி அணிகள், சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளன.